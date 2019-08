© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sfumato Edin Dzeko, l’Inter accelera per Alexis Sanchez. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'attaccante cileno è in uscita dal Manchester United ed avrebbe già dato il suo consenso per tornare in Italia. L'accelerata per Sanchez è arrivata dopo che il giocatore ha accettato di tagliarsi l'ingaggio, visto che in Premier guadagna oltre 10 milioni netti: uno stipendio non sostenibile per l’Inter, che non vorrebbe andare oltre i sei milioni ma che magari potrebbe prolungare di uno o due stagioni il contratto che lega Alexis allo United, che ha scadenza 2022. Resta da trovare l'intesa con il Manchester United: l'idea è quella di un prestito oneroso con diritto di riscatto.