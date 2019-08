© foto di Image Sport

Alexis Sanchez è davvero a un passo dall'Inter. Secondo quanto riporta Sky Sport, si va verso l'intesa finale col Manchester United (sull'ingaggio) e già martedì l'attaccante cileno potrebbe essere così in Italia per visite e firma sul contratto coi nerazzurri. Intanto, è in corso proprio in questi minuti un nuovo incontro tra i Red Devils e l'agente del giocatore, Fernando Felicevich, per limare gli ultimi dettagli dell'operazione.