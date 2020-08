Inter, Sanchez può giocare? Il cileno ha fatto l'intero riscaldamento con i compagni

Alexis Sanchez sorridente e pronto a correre. Il cileno, inserito in panchina da Antonio Conte nell’Inter che stasera sfiderà lo Shakhtar Donetsk in semifinale di Europa League, ha infatti svolto a sorpresa l’intero riscaldamento pre-gara con le altre riserve. Non avendo svolto alcun allenamento negli ultimi giorni per l'infortunio al flessore, la possibilità di farlo giocare anche per uno spezzone sembrava esclusa. Ma questo riscaldamento dà, forse, una piccola speranza ai tifosi nerazzurri e al tecnico, nel caso le cose si mettano male e serva un cambio decisivo a gara in corso.