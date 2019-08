© foto di Imago/Image Sport

Manca soltanto il via libera da parte del Manchester United, ma ormai Alexis Sanchez si avvicina sempre di più all'Inter. L'attaccante dei Red Devils e la società nerazzurra stanno aspettando l'ok da parte del club inglese: come riportato da Sky Sport c'è un accordo sul prestito gratuito con il diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. La stessa offerta presentata dalla Roma, ed accettata dai Red Devils. Ma una volta inseritasi l'Inter, il cileno non ha avuto dubbi sulla scelta.