Inter, Sanchez si offre ma costa. L'agente a Milano per sondare il terreno

© foto di Imago/Image Sport

Alexis Sanchez torna nei radar dell'Inter, e chissà se questa sarà finalmente la volta giusta. Il ds Ausilio, infatti, ha lavorato diverse volte in passato per portare la stella cilena in nerazzurro: prima quando giocava all'Udinese, poi quando ha deciso di lasciare il Barcellona per l'Arsenal , dove è lievitato il valore del cartellino. Ora però - complice un periodo di involuzione - la sua avventura al Manchester United sembra già ai titoli di coda.

L’Italia - sottolinea La Gazzetta dello Sport - gli è rimasta nel cuore e tornerebbe di corsa, se non fosse per un ingaggio proibitivo da circa 15 milioni netti a stagione. Ma intanto i primi passi per capire i margini dell’operazione sono cominciati, come dimostra l’arrivo dell’agente in Italia. Fernando Felicevich è stato a Milano nei giorni scorsi e ha avuto un incontro con i dirigenti dell’Inter per provare a capire la fattibilità dell’operazione Sanchez, che il Manchester è disposto a liberare in prestito con diritto di riscatto, che sia però una garanzia della volontà nerazzurra di acquistarlo poi a titolo definitivo.