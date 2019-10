Inter, Sanchez si opera: niente Mondiale U17 per Esposito

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con Alexis Sanchez che tornerà abile e arruolabile soltanto a gennaio , l'Inter corre ai ripari e come riportato da Sky Sport non lascerà partire Sebastiano Esposito per il Mondiale Under 17 che inizierà il prossimo 26 ottobre in Brasile. Il giocatore sarà dunque il quarto attaccante, insieme a Lukaku, Lautaro e Politano, a disposizione di Antonio Conte.