Inter, Sanchez spinge per restare. Dall'Inghilterra: "Ha detto allo United di essere felice dov'è"

Alexis Sanchez-Manchester United ai ferri corti è il tema principale dei quotidiani inglesi di oggi. Il Daily Mirror di oggi apre col Nino Maravilla, per nulla intenzionato a fare ritorno a Old Trafford. Questo nonostante Ole Gunnar Solskjaer sia disposto a tornare a puntare sul cileno. Il Daily Star sottolinea come lo stesso giocatore abbia già detto agli alti piani del club di voler giocare altrove. Una fonte vicino al giocatore ha dichiarato: "Alexis non vede motivo per tornare a Manchester. È felice dove si trova, allo United le cose non hanno funzionato e vuole che il club accetti la sua scelta di andar via". Restano due problemi non da poco: le 500 mila sterline settimanali che percepisce in Inghilterra e ulteriori due anni di contratto. Discriminanti che spaventano l'Inter che sta valutando il da farsi, come ha confermato l'ad Beppe Marotta alla vigilia della partita contro il Napoli.