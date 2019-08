© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si terrà oggi un nuovo incontro a Londra tra l'entourage di Alexis Sanchez e la dirigenza del Manchester United. L'Inter, spiega La Gazzetta dello Sport, vorrebbe il giocatore in prestito secco, lo United valuta un possibile indennizzo. Giuseppe Marotta segue tutto da Milano e aspetta un segnale da Felicevich, procuratore che in questi giorni è di base negli uffici di rappresentanza dei Red Devils. L'Inter è ottimista e spera di avere oggi il via libera per la trattativa.