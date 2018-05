Inter, Santon a caccia di riscatto: con l'Udinese la chance immediata

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il calcio toglie, ma dà anche la possibilità di riscatto immediato. È certamente quello che dovrà fare Davide Santon, sul quale sono piovuti tantissimi insulti e accuse dopo la sconfitta subita dall’Inter per mano della Juventus. Come tutti ricorderanno, il terzino era stato inserito nei minuti finali del match in luogo di Mauro Icardi con i nerazzurri in vantaggio per 2-1. Proprio l’ex ‘Bambino’, come amava chiamarlo José Mourinho, era stato protagonista in negativo con due errori importanti che avevano permesso alla Juve di ribaltare il risultato, di vincere la partita, di avvicinare lo Scudetto e forse di estromettere i rivali dalla prossima Champions League.

Contro l’Udinese Danilo D’Ambrosio sarà squalificato, dunque potrebbe toccare proprio a Santon il compito di presidiare la fascia sinistra dal 1’ in una sfida che dirà tantissimo sulla possibilità dell’Inter di credere ancora nella Champions League. A contendergli la maglia sarà un altro calciatore che si gioca la permanenza in nerazzurro nella prossima stagione, ovvero Dalbert. A differenza di Santon, Dalbert per i tifosi interisti è ancora un oggetto misterioso. Arrivato dal Nizza per una ventina di milioni, in campo si è visto pochissimo e ha ormai poco tempo per convincere la società a trattenerlo. Anche perché in estate arriverà Kwadwo Asamoah, quindi uno dei due sembra di troppo. E oggi, per i due calciatori, ci sarà la chance perfetta per dimostrare il loro valore.