Inter, Santon a sorpresa potrebbe rinnovare: due possibili strategie

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, potrebbe profilarsi un po’ a sorpresa il rinnovo contrattuale per Davide Santon con l’Inter, nonostante una stagione abbastanza in chiaroscuro. Le parti hanno iniziato a parlarsi per stendere un piano di avvicinamento al rinnovo del contratto in scadenza nel 2019. L’idea sarebbe quella di arrivare fino al 2021. Possibile che ci siano due possibili strategie dietro questa scelta. La prima, quella più probabile, è che a Santon venga proposto il rinnovo per trattenerlo poi in rosa. Il terzino può tornare utile sia a sinistra sia a destra e può essere inserito nella lista dei giocatori cresciuti in nel proprio settore giovanile come la Uefa richiede. La seconda è che il prolungamento serva ad aumentare il prezzo del calciatore in caso di eventuale cessione.