Inter, Santon: "I gol mancati stanno facendo la differenza"

Davide Santon, terzino dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo il pareggio ottenuto sul campo dell'Atalanta: "Eravamo uomo contro uomo a tutto campo, è stata dura. Io dovevo fare tutta la fascia e loro lì spingono molto. Però anche noi lo facciamo, soprattutto con Cancelo che ha una gamba incredibile. Siamo partiti con un po' di confusione, ma comunque abbiamo creato occasioni. Abbiamo sofferto tanto nei primi 45 minuti, sbagliando tanti passaggi e faticando a uscire. Poi, invece, nel secondo tempo ce la siam giocata alla grande".

"In settimana l'avevamo preparata bene - dice il laterale nerazzurro -. Potevamo vincere nel secondo tempo. Ci sta mancando la cattiveria sotto porta in queste ultime gare. Speriamo di tornare a segnare dalla prossima. Stiamo buttando via tanti punti vedendo come stiamo giocando. Il mio tiro da fuori? La volevo tirare a giro, invece è andata via dritta per dritta. Era una bella occasione, ma ne abbiamo avute tante. Potevamo fare di più".