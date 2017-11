Inter, Santon: "Lavoro e sacrificio: ho sempre voluto fare il calciatore"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Davide Santon, ospite di InterTv, parla così della sua carriera e della fatica fatta per arrivare: "Nella vita non ti regala mai niente nessuno, quindi devi guadagnartelo. E l'unica via è quella del lavoro e del sacrificio. Tanti pensano che noi abbiamo una vita facile: vero, ma la parte difficile è quello che fai prima di arrivarci. Quando inizi non sai se arrivi in Serie A o meno. Fai dei sacrifici, come lasciare la casa da piccoli, perdere gli amici d'infanzia. Tutto per raggiungere il tuo obiettivo. E alla fine ci vuole anche il colpo di fortuna, ma la cosa principale restano i sacrifici che si fanno. Io ho sempre voluto fare il calciatore".