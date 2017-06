Inter, Santon verso la Samp. Andreolli potrebbe tornare al Chievo

© foto di Federico De Luca

Sono diversi i calciatori in uscita in casa Inter, come aggiorna sulle sue colonne La Gazzetta dello Sport: Santon potrebbe rientrare nei piani di Giampaolo alla Samp, così come detto per Caprari (che però piace anche a Bologna e Sassuolo). Su Dimarco c'è l'Hellas Verona, il Benevento cerca un portiere che potrebbe essere Bardi, mentre Andreolli in scadenza di contratto potrebbe tornare al Chievo Verona.