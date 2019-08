© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Arrivano novità dal Brasile per il futuro di Gabriel Barbosa. L'emittente Fox Sports rivela un nuovo retroscena relativo all'attaccante al momento in prestito al Flamengo: il Santos starebbe pensando al ritorno alla propria base del ragazzo, e per questo avrebbe contattato l'Inter. I nerazzurri avrebbero aperto la porta, chiedendo l'inserimento nell'affare del difensore Lucas Verissimo, oltre a un conguaglio di 5 milioni di euro. Lo riporta FcInternews.it.