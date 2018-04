Inter, sarà durissima. C'è un percorso grandioso da portare a termine

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Inutile girarci troppo attorno: sarà durissima. A San Siro arriva una squadra che, per sei anni, ha impartito lezioni no stop un po’ a tutti. Pure al supermegagalattico Real Madrid, a un passo da quella che sarebbe stata un’umiliazione vera e incancellabile. La Juventus ha ben spiegato, per sei anni, che se vuole qualcosa molto difficilmente non riesce poi ad ottenerla. E dopo aver buttato all’aria, per l’ennesima volta, la possibilità di vincere un trofeo che sa tanto di ossessione, di lasciar andare facilmente anche lo scudetto non ne vuol sapere.

D’altra parte c’è l’Inter. Che se i bianconeri sono arrabbiati dopo la pugnalata subita in casa contro il Napoli, dice Spalletti, la Beneamata che non vince da anni cosa dovrebbe dire? Dunque in campo scenderà una squadra feroce, pronta a fregarsene delle motivazioni e della classifica dell’avversario, decisa a vincere a tutti i costi, concentrata solo e soltanto su se stessa. Questo l’Inter dovrà fare e, a giudicare dalle parole del suo allenatore, la sensazione è che non sbaglierà.

Di fronte a pubblico e stadio da record (sold out da giovedì per un incasso di circa 5,3 milioni) che ha visto la propria squadra cadere appena una volta in stagione (Inter 1-3 Udinese), Icardi e compagni non dovranno crogiolarsi troppo in calcoli lungimiranti. Allegri ha parlato di incoscienza e spensieratezza, i nerazzurri al contrario dovranno ricordarsi in ogni momento dei numeri testimoni della svolta. Perché negli ultimi sette anni hanno sempre raccolto meno punti degli attuali (66). Perché rispetto alla scorsa stagione hanno guadagnato due posizioni in classifica, perso due volte meno e subito venti gol in meno. Perché nel mini-torneo delle prime nove in graduatoria non hanno mai registrato un ko. E perché nessuno, nelle prime cinque top leghe europee, ha incassato come loro appena due reti (contro Torino e Chievo) nelle recenti nove gare di campionato.

Ecco, dovranno ricordarli questi numeri. Rinascere dopo tante (troppe) delusioni non è la missione più scontata del mondo. Chiaro per tutti. Per questo motivo, alla fine, dare il cento per cento paradossalmente potrebbe non bastare. In campo, purtroppo, vanno anche gli avversari e perciò ogni match va ripensato da zero. A questo punto ne restano quattro con il rischio di dover attendere l’ultimo per ottenere il verdetto definitivo. Intanto dritti verso il derby d’Italia numero 170: sarà durissima, ma c’è ancora un percorso «grandioso» da portare a termine.