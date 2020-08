Inter, sarà la decima finale europea. Quattro di UEFA, prima in Europa League

Quella di stasera sarà la decima finale europea per l'Inter, la quinta di UEFA ma solamente la prima di Europa League, dopo il cambio di denominazione avvenuto nel 2009. Ed è incredibile pensando che i nerazzurri sono arrivati all'ultimo atto per ben quattro volte negli anni novanta, vincendola per tre volte. L'anno dopo le Notti Magiche, nel derby contro la Roma, tra andata e ritorno. Ancora due sfide contro il Salisburgo, vinte entrambe per 1-0, nel 1994, all'ombra dei Mondiali statunitensi. La notte più nera nella sfida contro lo Schalke04 di Wilmots e Lehmann, con la sconfitta ai rigori, infine il 3-0 di un super Ronaldo che, a Parigi, saluta Marchegiani e sigilla la partita con il suo timbro. Simoni allenatore e ultima vittoria dell'Inter in Europa League.

Non l'ultima in generale, perché nel 2009-10 arriva il Triplete grazie alla vittoria in finale di Champions. Le altre due erano di 45 anni prima, con Real Madrid e Benfica.

Le finali

Champions League

1963/64 Inter – Real Madrid 3-1

1964/65 Inter – Benfica 1-0

1966/67 Celtic – Inter 2-1

1971/72 Ajax – Inter 2-0

2009/10 Inter-Bayern Monaco 2-0

Coppa UEFA/Europa League

1990/91 Inter-Roma 2-0 0-1

1993/94 Inter-Salisburgo 1-0 1-0

1996/97 Schalke 04-Inter 1-0 4-2dcr

1997/98 Inter – Lazio 3-0