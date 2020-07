Inter, sarà un mercato di scambi: al Bayern piace Brozovic, pedina per arrivare a Tolisso

vedi letture

Sarà un mercato di scambi quello dell’Inter. Il club nerazzurro è intenzionato a consegnare una rosa competitiva a mister Antonio Conte per la prossima stagione ma deve fare i conti con una sessione di trattative dove non si potranno investire ingenti somme di denaro. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, potrebbe prendere quota in mezzo al campo l’idea di Tolisso del Bayern Monaco con i tedeschi che potrebbero essere interessati a Brozovic come pedina di scambio.