Inter, sasso sull'auto di Wanda: la ricostruzione dell'accaduto

Il Corriere della Sera di oggi offre la ricostruzione del brutto episodio che ieri ha visto protagonista Wanda Nara: "Ieri mattina presto, intorno alle 7.30, Wanda Nara stava uscendo dall’autostrada per andare a Bregnano, vicino Como e non lontano da Appiano Gentile, quando da un’auto che l’ha avvicinata un uomo ha tirato un sasso contro la sua vettura. Wanda stava accompagnando il figlio Benedicto a una partita, con lei c’erano anche gli altri due figli. La signora Icardi era stata seguita, appena uscita di casa, da tre macchine, due si sono defilate, dalla terza è partita una pietra contro la sua auto. Wanda nei giorni scorsi ha ricevuto minacce di morte anche via sms, tutte legate alla situazione tra l’Inter e il marito. L’argentina, impaurita e scioccata, ha poi avvisato la sicurezza dell’Inter che si è subito attivata. Appena saputo, l’ad Beppe Marotta ha chiamato Wanda per capire l’accaduto.