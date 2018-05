Inter-Sassuolo 0-2, eurogol di Berardi e raddoppio neroverde

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Sassuolo raddoppia sul campo dell'Inter grazie a un eurogol di Berardi. Ripartenza in contropiede e botta dalla distanza dell'attaccante neroverde e pallone che si stampa sotto l'incrocio. 2-0 per il Sassuolo e Champions sempre più lontana per i nerazzurri.