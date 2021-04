Inter-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Eriksen in regia. De Zerbi conferma in blocco il suo 11

Tutto pronto a San Siro per il recupero della 28^ giornata fra Inter e Sassuolo. Antonio Conte, per ovviare alle squalifica di Bastoni manca in campo Darmian come terzo di difesa al fianco di Skriniar e De Vrij. A centrocampo invece Eriksen sarà il regista in sostituzione di Brozovic, con Gagliardini e Barella ai suoi lati. Davanti la solita coppia, Lukaku e Lautaro Martinez. In casa Sassuolo invece mister De Zerbi sceglie di confermare in blocco l'undici che ha pareggiato contro la Roma sabato scorso. A guidare l'attacco, quindi, ci sarà ancora una volta il giovane Raspadori dopo l'ottima prova con i giallorossi.

Queste le formazioni ufficiali di Inter-Sassuolo:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Darmian; Hakimi, Barella, Eriksen, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Marlon, Rogerio; Obiang, Lopez; Traore, Djuricic, Boga; Raspadori