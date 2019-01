© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Luciano Spalletti fa a meno di Radja Nainggolan e sceglie Joao Mario come trequartista alle spalle di Mauro Icardi. Il tecnico nerazzurro lancia così il portoghese titolare in favore del belga, mentre in difesa spazio a D'Ambrosio sulla destra con l'ex di turno Vrsaljko inizialmente in panchina.

Il Sassuolo di mister De Zerbi invece vede l'assenza in difesa di Ferrari, al suo posto c'è Peluso. A centrocampo preferito Locatelli a Bourabia, davanti ancora fuori Babacar per far spazio a Boateng con Berardi e Djuricic.

Queste le formazioni ufficiali della sfida:

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Joao Mario, Perisic; Icardi.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Peluso, Magnani, Rogerio; Duncan, Sensi, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boateng.