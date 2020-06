Inter, Sassuolo nel mirino. Conte richiama l'andata: arriva uno dei migliori attacchi

Avrà anche preso un'imbarcata a Bergamo di fronte allo strapotere illimitato dell'Atalanta (proprio come all'andata), ma il Sassuolo di Roberto De Zerbi rimane una squadra che merita tutto il rispetto possibile. Ancora nel limbo di questo torneo, a metà tra l'Europa e la retrocessione, molto lontana da entrambi gli opposti, non più sorprendente come qualche anno addietro. Nondimeno dei neroverdi va presa la versione migliore possibile: quella che ha demolito il Brescia prima dello stop forzato da Covid, o quella che ha reso la vita difficile ai nerazzurri nella gara d'andata, o ancora la versione capace di spezzare la Roma al Mapei. Boga, Caputo, Berardi, Djuricic e Bourabia possono trasformarsi in qualcosa di molto vicino a un incubo. Meglio stare all'erta, questo il passaggio che Antonio Conte sta facendo passare ai suoi ad Appiano Gentile. Lavoro sui novanta minuti, studio e analisi in video, contromosse da progettare di fronte a uno degli attacchi più ostici del torneo. Il sesto tra quelli presenti in Serie A.