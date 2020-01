Inter, sbrigati: per i lettori di TMW Eriksen è ciò che serve a Conte

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter ha urgente bisogno di Christian Eriksen. Per i lettori di TMW, il danese in scadenza con il Tottenham è ciò che serve ad Antonio Conte per la seconda parte di stagione. Oltre il 60% dei lettori che hanno partecipato al nostro sondaggio sono sicuri che il centrocampista classe '92 sia l'acquisto giusto: solo il 15% preferirebbe Vidal, mentre per il 21% dei lettori non basta il suo arrivo per colmare il gap con la Juventus. Ecco il risultato.

Eriksen è il giocatore che serve all'Inter per lottare per lo Scudetto?

Voti totali: 3057

Sì, ha l'esperienza ad alto livello che manca a Conte 63,1%

No, la Juve rimane troppo distante dalla squadra di Conte 21,16%

No, servirebbe un giocatore come Vidal per aiutare Conte 15,73%