Inter, scambio Higuain-Icardi: c'è chi dice sì. Ok di Spalletti

C'è chi dice sì allo scambio del secolo, quello tra Gonzalo Higuain e Mauro Icardi. Ne è sicuro Tuttosport: dopo Allegri, anche Luciano Spalletti avrebbe dato il suo assenso all'operazione. Non che il tecnico dell'Inter ne sia un sostenitore, ma col rischio di perdere comunque Icardi verso l'estero (e un introito, in quel caso di 110 milioni) preferirebbe a quel punto la certezza di avere sin da subito un centravanti come Higuain. L'alternativa, comunque complicata, porterebbe a Edin Dzeko.