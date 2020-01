© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ancora mercato nelle parole di Antonio Conte, tecnico dell'Inter, nella conferenza stampa odierna pre-Cagliari. Il tecnico salentino vuole tenere l'entusiasmo della piazza sotto controllo: "Noi per ora abbiamo preso Young per sopperire a un infortunio importante di Asamoah e Moses in prestito perché è andato via Lazaro. Quel che stiamo cercando di fare è rinforzare vari reparti che per vari motivi devono essere rinforzati. Non so se ci riusciremo con questa strategia di prendere giocatori molto esperti ma è giusto sempre focalizzarsi bene. I messaggi che mandate non sono chiari: sembra che abbiamo preso metà Real Madrid. Io non cambierei assetto tattico considerando che le cose stanno andando bene. Bisogna solo lavorare ancora di più per migliorare. Sono molto concreto, le altre cose sono aria fritta".