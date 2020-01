Inter scatenata: Spinazzola, Young, Eriksen e Giroud. Il racconto di oggi

Giornata decisamente calda per l'Inter, che in poche ore ha portato avanti almeno 4 trattative di livello assoluto.

LO SCAMBIO POLITANO-SPINAZZOLA - Dopo gli arrivi di ieri di Matteo Politano e Leonardo Spinazzola rispettivamente a Roma e Milano, questa mattina si è registrata una netta frenata sul fronte scambio fra Inter e Roma. Alla fine i club hanno risolto la questione trovandosi a metà strada, con entrambi i prestiti che vedranno attivarsi l'obbligo di riscatto al raggiungimento delle 15 presenze da qui a fine anno. Operazione in via di definizione.

GIROUD SI AVVICINA - Una volta salutato Politano (e accolto Spinazzola), l'Inter proverà a stringere per l'attaccante chiesto da Conte: la missione inglese di Ausilio ha limato le distanze col Chelsea per Olivier Giroud, il cui cartellino dovrebbe costare poco più di 5 milioni più bonus. L'agente sembrava atteso a Milano già oggi, possibile che il faccia a faccia definitivo con l'entourage venga solo posticipato di qualche ora.

ASHLEY YOUNG ENTRO 48H - L'arrivo di Spinazzola non sarà il solo per le corsie esterne nerazzurre: entro le prossime 48 ore si dovrebbe chiudere anche la questione Ashley Young, con l'Inter che pagherà al Manchester United un indennizzo di 1,5 milioni di euro.

ERIKSEN ORA O A GIUGNO? - Il viaggio londinese di Ausilio è servito anche per portare avanti la trattativa Christian Eriksen. Il danese da tempo ha dato il proprio ok alla proposta interista, mentre col Tottenham resta distanza anche se sono stati fatti passi avanti rispetto alla proposta iniziale dell'Inter (da 13 milioni) e la richiesta Spurs per lasciarlo andare subito (20 milioni).

GLI ALTRI: VECINO, LAZARO E NON SOLO - Nel pomeriggio di oggi nel quartier generale nerazzurro si sono visti anche gli entourage di Matias Vecino e di Valentino Lazaro: il primo è stato accostato a Milan e Lazio, ma a detta dell'agente Lucci l'uruguayano resterà in nerazzurro. Stesso destino lasciato intendere anche da Hagmayr, rappresentante dell'esterno austriaco. Ma se come sembra arriverà anche Young oltre a Spinazzola gli spazi per lui rischierebbero di diminuire più che aumentare, da qui la possibilità di un prestito. Federico Dimarco è vicino all'Hellas Verona, in ballo fra i due club (per l'estate) anche Marash Kumbulla e Sofyan Amrabat. Chiusura coi rinnovi: Danilo D'Ambrosio e Antonio Candreva sono vicini al prolungamento, possibile fumata bianca a fine mercato.