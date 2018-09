Inter, scatta l’ora di Lautaro. Una pepita che non va sprecata

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ad Appiano, nel giorno della sua presentazione ufficiale in nerazzurro, Lautaro aveva impressionato tutti. Guardava negli occhi il suo interlocutore di turno e rispondeva alle domande con fermezza e personalità. La stessa mostrata poi sul campo nel corso di una dolcissima pre-season con l’Inter. Quattro gol in totale, una perla al Wanda Metropolitano (teatro della prossima finale di Champions) di fronte all’Atletico del Cholo, infiniti margini di crescita. Insomma, nessuno aveva più dubbi sul talento cristallino del Toro. E neppure adesso. Nonostante una prova non proprio brillante all’esordio da titolare a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Spalletti non poteva tirarsi indietro dopo quanto ammirato nelle amichevoli estive: lo lancia dal primo, ma Lautaro delude e con lui l’Inter tutta. Una settimana dopo, così, parte dalla panchina nella prima alla Scala. Match surreale per numero di occasioni create dai nerazzurri e risultato finale. Luciano lo butta dentro a un minuto dal novantesimo e qui, naturalmente, c’è poco o nulla da commentare.

È l’ultimo ricordo che si ha del ragazzo in campo. L’ultimo, prima dell’infortunio: ematoma al soleo della gamba sinistra. Il ragazzo resta fuori dai radar per tre settimane e cinque partite. Nondimeno l’Inter riesce comunque a portarle a casa tutte, escluso il burrascoso match contro il Parma. Non male. Però quel ragazzino, che a guardarlo in faccia in fondo tanto ragazzino non sembra, a questa squadra sembra che manchi da morire. L’estate ha portato troppe delizie per pensare di poterne improvvisamente fare a meno. Di Lautaro c’è bisogno. Tanto. Perché è talentuoso, ha fame e intende lasciare il segno con ogni mezzo. Perché, senza girarci troppo attorno, per i nerazzurri è una vera e propria pepita. Stasera il Cagliari potrebbe ritrovarselo in campo e sperimentarne i valori più puri. Lui è finalmente pronto. Con tutte le precauzioni del mondo, il nuovo diez interista tornerà a giocare in una delle fasi cruciali dell’anno. Forte della seconda convocazione consecutiva nella Seleccion. È il suo momento, la sua ora e l’Inter non deve sprecarla.