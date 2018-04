Inter, scatta l’allarme Belotti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In un Meazza che all’andata pareva addobbato per la Champions, il Torino fu la prima squadra a interrompere la striscia di vittorie casalinghe (5) dell’Inter. I granata, allora guidati dal grande ex Mihajlovic, bloccarono i nerazzurri grazie a una sfilettata da fuori di Iago Falqué. Eder alleviò un dolore che, addirittura, avrebbe potuto sparire se solo Vecino non avesse sbattuto contro la solita traversa. Solita perché in stagione la casella dei legni segna nientemeno che 19. Nessun altro ne ha collezionati tanti.

Tornando al Toro, quel Toro, non era e continua a non essere una brutta squadra. Anzi i numeri dicono che per tre mesi, escluse le batoste contro Juve (in Coppa) e Napoli, ha messo in piedi solo risultati positivi. Forse qualche pari di troppo, ma comunque punteggi più che soddisfacenti. E ora che i granata, abbattuti dal derby di ritorno, sono sfuggiti alla spirale dei quattro schiaffi pesanti di fila, non c’è da star troppo sereni. In tre giorni il Torino ha segnato otto reti, di cui tre Belotti e due Iago). Anche per questo l’altro ex dal dente avvelenato Mazzarri è tornato a guardare con particolare attenzione a quel settimo posto, distante cinque lunghezze, che potrebbe voler dire Europa (League). Quel che non fa dormire al massimo della serenità è poi il risveglio improvviso del Gallo che da solo, scorso mercoledì, si è preso la briga di asfaltare il povero Crotone di Zenga.

Se sta bene (e adesso sembra di sì), con lui l’allarme suona sempre di default. Per tutti, in generale. La Beneamata affamata di terzo posto, al momento a meno uno, e che non becca un gancio da cinque match (481 minuti), dovrà essere protagonista di un’altra prestazione importante. La sesta dalla partita contro il Napoli. Gli errori di impostazione e il gioco a tratti troppo macchinoso, sono rimasti fastidiosamente vividi nelle menti di chi mercoledì si trovava a San Siro e pure di chi, invece, sostava altrove. La squadra meritava di vincere il derby, intendiamoci. Nondimeno la forza di un gruppo si misura anche dalla spietatezza. Caratteristica principe di Icardi che, per l’occasione, deve averla lasciata a casa. Succede. Importante, Maurito, è che non succeda più. Lo abbiamo visto e rivisto: dalla certezza alla dissoluzione, il passo è sempre molto più breve di quanto si pensi.