Inter, scatto del Leeds per Colidio: si può chiudere in giornata

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Derby tutto inglese per Facundo Colidio. Secondo quanto riporta Sky Sport, dopo il pressing dei giorni scorsi da parte del Newcastle sul giovane attaccante di proprietà dell'Inter si sarebbe infatti inserito con forza il Leeds. 'The Whites' ora sono in netto vantaggio e potrebbero chiudere già in giornata per il suo arrivo dal club nerazzurro.