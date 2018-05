Inter, scatto per il baby gioiello del Pordenone Meneghetti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Inter sembra aver deciso di accelerare per mettere le mani sul talentuoso portiere del Pordenone Marco Meneghetti, classe 2001. Secondo quanto rivelato da TuttoC.com i nerazzurri nelle ultime settimane avrebbero accelerato le operazioni per chiudere la trattativa entro la fine di maggio e assicurarsi un interessantissimo prospetto per il futuro. Sul portiere neroverde c'è anche il West Ham che però al momento sembra essere stato superato dall'Inter.