© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Inter cerca l'anticipo per Marash Kumbulla, centrale classe 2000 dell'Hellas Verona: a gennaio nuovo summit in agenda con il patron Sette, che parte da una valutazione di 20 milioni di euro cash. All'orizzonte c'è la concorrenza di Juventus, Lazio e Atalanta da battere, mentre sullo sfondo iniziano a sondare il terreno alcuni club inglesi e francesi, come evidenzia FcInterNews.it. L'Hellas vorrebbe anche Dimarco in prestito e trattenere la punta classe 2001 pure nella prossima stagione, magari inserendo un diritto di riscatto in proprio favore. Niente da fare invece per Sebastiano Esposito: il Verona avrebbe voluto provare a prenderlo in prestito per sei mesi replicando l'operazione Moise Kean fatta due anni fa con la Juve, ma i nerazzurri da quell'orecchio non ci sentono.