Inter, scelte delineate e due jolly da giocare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La ricerca della seconda vittoria nel girone di Champions League è la priorità assoluta per l’Inter di Luciano Spalletti: altri tre punti infatti consentirebbero alla compagine nerazzurra di guardare con maggiore tranquillità alla successiva doppia sfida contro il Barcellona.

Le scelte in questo senso sono già state prese, con una formazione che non andrà a discostarsi troppo da quella che ha avuto la meglio sul Tottenham, con la grande eccezione di D’Ambrosio dal primo minuto e Skriniar nel suo ruolo di centrale difensivo in coppia con De Vrij. Per il resto tutto confermato, a partire dalla coppia di mediani costituita da Brozovic e dall’eroe di coppa Vecino, fino alla trequarti. Intoccabili Nainggolan e Perisic, Politano sembra la soluzione più affidabile per completare il terzetto alle spalle di Icardi. Solo panchina per Lautaro, con la prospettiva per lui e Keita di rappresentare le armi potenzialmente letali da giocarsi a partita in corso e con gli avversari più affaticati. Insomma un arsenale di tutto rispetto, su cui Spalletti conta per proseguire il momento felice.