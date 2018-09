Inter, scelte obbligate e risorse per Spalletti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Torna il campionato, con gli stessi presupposti che lo avevano chiuso prima della pausa, almeno per l’Inter. L’indisponibilità congiunta di Lautaro Martinez e Mauro Icardi a Bologna aveva di fatto costretto Luciano Spalletti ad adattare Keita Balde nel ruolo di centravanti, e la situazione a quindici giorni di distanza non si è modificata. Il Toro è infatti ancora indisponibile, mentre l’impiego prolungato del capitano interista nella gara della scorsa notte con la maglia dell’Argentina e la vicinanza dell’impegno con il Tottenham in Champions League, suggeriscono cautela nella decisione di schierare il numero nove alla ripresa delle ostilità contro il Parma sabato pomeriggio. Per questo motivo Keita dovrebbe guidare ancora l’attacco nerazzurro insieme a Perisic e Politano, e soprattutto in compagnia di Radja Nainggolan. L’ex giallorosso ha già dimostrato la rilevanza che le sue qualità potrebbero avere nello scacchiere dell’allenatore interista, ed è facile ipotizzare che Spalletti non decida di rinunciarvi in nessuno degli impegni proposti dalla fitta agenda nerazzurra nella prossima settimana.