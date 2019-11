© foto di www.imagephotoagency.it

Prosegue l’emergenza in casa Inter specie in vista della trasferta di Dortmund. Il rientro di Sensi non ha regalato ai nerazzurri il tanto atteso sospiro di sollievo, perché giunto contestualmente ad altri due nuovi infortuni ancorché di lieve entità come quelli occorsi a Roberto Gagliardini e Kwadwo Asamoah. A questo punto risultano quasi obbligate le scelte di Antonio Conte per la composizione del 3-5-2 che dovrà contendere la qualificazione agli uomini di Favre dopo il successo della gara di andata. Le conferme di Brozovic e Barella, con il ritorno tra i titolari di Candreva sulla destra e la scelta di Biraghi su quella opposta, con l’unico dubbio offerto dalla candidatura di Lazaro dopo la grande prestazione di Bologna, che potrebbe portare Candreva sulla corsia opposta. Sensi e Vecino si divideranno i 90 minuti nella posizione restante cuore della mediana con il ritorno di Godin titolare e la conferma scontata della coppia Lukaku-Lautaro davanti.