Inter, scelte quasi obbligate per Conte: ciclo di ferro in arrivo

Pochi dubbi, quasi nessun ballottaggio. Sono praticamente definite le scelte presumibili di Antonio Conte in vista della gara di domenica contro il Sassuolo, con due variazioni di base rispetto alla formazione identificabile come quella titolare in questo avvio di stagione. La prima riguarda la difesa, dove Bastoni godrà di una nuova opportunità dal primo minuto concedendo un turno di riposo preventivo a Diego Godin. Il centrale uruguayano sarà preservato in vista del ciclo di ferro che attenderà i nerazzurri, specie in previsione del doppio impegno europeo contro il Borussia Dortmund nel quale sarà assolutamente fondamentale ritrovarsi in vantaggio negli scontri diretti con almeno un successo tra andata e ritorno. Un “all in” che probabilmente suggerirà al tecnico interista di ritardare di qualche giorno anche il ritorno in campo di Stefano Sensi. Dopo l’infortunio patito contro la Juventus, le due settimane di stop hanno risolto il problema fisico dell’ex Sassuolo che tuttavia dovrebbe lasciare spazio a Gagliardini dal primo minuto. Per il resto, solo conferme, con la necessità di sacrificarsi vista la ristrettezza delle alternative, soprattutto nella fase avanzata. L’Inter non può permettersi altri passi falsi.