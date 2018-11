Inter, scelte rinunciatarie e poca qualità. Così si butta l’Europa

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Manca l’azzardo. Troppo spesso è questo il tema sul quale in casa Inter ci si trova a rivangare su ciò che poteva essere e non è stato, soprattutto nella massima competizione europea. Ai due successi che hanno aperto la campagna europea versione 2018 ha fatto seguito un solo punto in tre partite: uno scopre sanguinoso, causato dalle scelte rinunciatarie del Camp Nou e dell’atteggiamento oltremodo remissivo messo in mostra a Wembley nella serata di ieri. Il risultato è il frutto di una commistione di elementi, che pur non evidenziando un’inferiorità acclarata della banda Spalletti in rapporto a quella degli Spurs ha se non altro palesato una carenza di qualità che ad alti livelli si paga. L’azzardo Nainggolan non ha pagato, e la scelta di relegare a riserve senza se e senza ma sia Lautaro Martinez che l’ultimo Keita Balde non è giustificata dal rendimento di chi viene scelto al loro posto. Serve variare, serve di più.