Inter, scelte scontate per l’ultima opportunità

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Novanta minuti per decidere il futuro prossimo di una società e di una squadra. Ultima chance per centrare un obiettivo prefissato all’inizio della stagione, considerato acquisito nella fase iniziale con troppa fretta, e dato per fallito nelle ultime settimane. Per riuscire nell’impresa, Luciano Spalletti sembra indirizzato ad affidarsi in toto alla squadra che ha di fatto recuperato le posizioni e le sicurezze utili a ritrovarsi ad una giornata dal termine, ad una vittoria dall’obiettivo. Il rientro di Miranda in difesa restituirà a Skriniar il suo compagno di reparto, quello di Gagliardini a centrocampo ricomporrà quella coppia di mediani con Brozovic che ha fatto della commistione tra la fisicità dell’uno e la qualità dedita al sacrificio dell’altro un vero e proprio punto di forza. Specie perché in fase avanzata i dubbi non esistono: Rafinha è indispensabile sulla trequarti e vive una fase di forma che lo rende irrinunciabile, Perisic ed Icardi restano i punti di riferimento e Candreva sarà chiamato a sfatare il tabù realizzativo della stagione in corso proprio contro la sua ex squadra e nel momento più importante. Tutti gli ingredienti utili affinché i nerazzurri possano giocarsi la chance di trasformare il proprio presente ed il proprio futuro nel progetto prefissato. Un disegno che non può fare a meno della Champions League.