Inter, scenari e format: se si torna a giocare l'obiettivo è l'Europa League

Lo scenario migliore rispetto alle altre due competizioni, l'opportunità di tornare a farsi sentire su scala internazionale, la coppa con la quale l'Inter ha una certa, quasi folkloristica confidenza, il nuovo possibile format che accorcia la pista e avvicina il traguardo. Obiettivo: Europa League. Ché i nerazzurri ormai ci hanno preso gusto, dopo il Ludogorets e l'accattivante doppia sfida mai giocata contro il Getafe. Chissà mai che la sfida non diventi una, singola, secca. Specie ora che l'organico è completo come lo è stato pochissime volte in stagione. Insomma, si dovesse davvero ripartire, a un certo punti, fare all-in sulla competizione europea potrebbe rivelarsi scelta vincere per Antonio Conte e i suoi uomini. Che non vuole dire lasciare al caso Serie A e Coppa Italia, ma di sicuro riporre qualche speranza in più, oltre che forza e risorse, alla seconda competizione internazionale, potrebbe regalare all'Inter maggiori possibilità per tornare a riaggiornare una bacheca che non vede immissione di nuovi trofei dai tempi di Leonardo.