© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Scommessa Eliaquim Mangala per l'Inter. Come riporta Sportmediaset, i nerazzurri vorrebbero prendere il difensore francese in prestito secco, probabilmente anche gratuito, per sostituire il partente Miranda in questa finestra di mercato. Se Mangala dovesse poi mostrare affidabilità, Ausilio e Marotta potrebbero proporgli un contratto triennale a partire dalla prossima stagione. Il classe '91, in scadenza di contratto a giugno coi Citizens, sta attualmente giocando con la squadra riserve (appena tre presenze finora).