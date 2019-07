Inter, sconfitta "confortante". Icardi e il Napoli: lavori sottotraccia

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mentre l’Inter si produceva nell’antitesi di una sconfitta indolore e confortante ai rigori contro la Juventus, quello che sino a qualche mese fa simboleggiava in maniera totalizzante le speranze dei tifosi nerazzurri era impegnato in tutt’altre faccende. Mauro Icardi ha seguito praticamente da solo dalla Pinetina l’impegno dei suoi quasi ex compagni di squadra, postando sui suoi social network le evoluzioni filmate dei suoi sforzi per presentarsi ai nastri di partenza della stagione nella migliore condizione fisica possibile. Un lavoro del quale l’Inter, come noto, non intende usufruire, ma che procede di pari passo con i contatti concreti che il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli sta cercando di costruire passo dopo passo. Non si è ancora passati alle vie ufficiali, ma dopo il primo spiraglio di apertura fornito da Icardi si è affrontato il discorso legato al possibile ingaggio: questione meritevole di approfondimenti in relazione alle restrizioni che De Laurentiis è solito applicare in merito ai diritti di immagine dei suoi tesserati. Non è comunque questo l’ostacolo. Le prese di contatto tra società hanno fornito un’indicazione di considerevole distanza tra partenopei e nerazzurri rispetto alla valutazione dell’argentino: identificata dall’Inter nell’ordine degli 80 milioni di euro. Questo il nodo da sciogliere, anche a dispetto delle decisioni ufficializzate da Marotta e Conte riguardo la mancata presenza dell’ex capitano nel futuro progetto interista. Intanto Lukaku aspetta, allenandosi a parte e non partecipando agli impegni dello United in International Champions Cup. Senza contare che i club spagnoli che hanno Milik nel mirino potrebbero pensare di iniziare a prendere parte al valzer delle punte che deve forzatamente decollare, e per il quale le tempistiche sembrano davvero essere mature.