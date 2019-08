Inter, scontro finale con Icardi: alla Juve solo per Dybala o 70 milioni

Inter, Icardi ribadisce il no alla cessione ma il Napoli spera ancora

"Perché non vuoi andare via?" - Chiede Steven Zhang Jr. a Mauro Icardi: "Perché non voglio andarmene..." ha risposto semplicemente Maurito. Questo è quanto accaduto nel confronto di ieri tra l'Inter e il giocatore ai margini della rosa ormai da settimane ma che resiste davanti a tutte...