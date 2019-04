© foto di Imago/Image Sport

Secondo quanto riportato da La Repubblica, in caso di approdo all'Inter di Antonio Conte, il tecnico ex ct azzurro potrebbe chiedere come primo acquisto al presidente Zhang, la punta del Manchester United Romelu Lukaku, oppure in seconda battuta Edin Dzeko della Roma. Anche se ovviamente molto dipenderà dalle cessioni e dall'eventuale partenza di Mauro Icardi.