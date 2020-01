Inter, se arriva Giroud può partire Sebastiano Esposito: si muove la SPAL

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il mercato invernale dell'Inter è in pieno fermento. E le operazioni, in entrata e in uscita, potrebbero non essere finite. Se nei prossimi giorni dovesse arrivare la fumata bianca per l'arrivo di Olivier Giroud infatti, racconta Sky Sport, la società nerazzurra valuterà la cessione in prestito di Sebastiano Esposito. Il baby attaccante nerazzurro vedrebbe ridotto il suo minutaggio e proprio per questo potrebbe partire a titolo temporaneo fino alla fine del campionato. E in tal senso si sarebbe già mossa la SPAL.