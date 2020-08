Inter, se Conte lascia non solo Allegri. Marotta valuta anche Sinisa Mihajlovic

Allegri non corre solo: è questa la principale novità rivelata oggi dalla Gazzetta dello Sport, che rivela come non ci sia un solo candidato nelle idee di Marotta per l'eventuale successione ad Antonio Conte, atteso martedì da un incontro risolutore con la proprietà nerazzurra. In caso di separazione, l'ad valuta anche un profilo che aveva già sondato ai tempi della Juventus, vale a dire Sinisa Mihajlovic, che avrebbe di certo il vantaggio di adattarsi velocemente alla piazza nerazzurra, avendo vestito la maglia dell'Inter con profitto.