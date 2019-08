Inter, se Dybala bloccherà la Juve è già pronto il rilancio per Lukaku

© foto di Imago/Image Sport

L'Inter continua a monitorare da vicino quanto sta accadendo tra Juventus e Manchester United in chiave Romelu Lukaku. Nel caso in cui la trattativa, che è ben avviata, dovesse arenarsi definitivamente a causa del no di Paulo Dybala, ecco che i nerazzurri tornerebbero alla carica con un'offerta da 70 milioni. Un all in per dimostrare anche a Conte che è stato fatto tutto il possibile per la punta che sogna da tempo. Ovviamente prima dovrebbe saltare definitivamente l'affare sull'asse Torino-Inghilterra, ma intanto i dirigenti interisti hanno la strategia per inserirsi anche negli ultimi minuti prima del gong inglese. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.