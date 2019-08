Inter, se Icardi chiederà la cessione in prestito resterà alla Pinetina

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter aspetta l'offerta giusta per cedere Mauro Icardi ma il Corriere dello Sport di questa mattina parla anche dell'ipotesi che l'argentino possa restare, nel caso in cui dovesse continuare a temporeggiare e chiedere poi la cessione in prestito, come successo per Nainggolan e Perisic. Secondo il quotidiano in questo caso i nerazzurri non lo accontenterebbero e lo farebbero allenare alla Pinetina almeno fino a gennaio.