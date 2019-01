© foto di Acero

Potrebbe profilarsi un derby di mercato nell'ultima settimana di trattative in quel di Milano. In caso di uscita di Antonio Candreva, infatti, l'Inter potrebbe fare un pensiero su Yannick Ferreira-Carrasco, esterno belga oggi in Cina al Dalian Yifang. A riportare la notizia è SkySport.