Giornate intense in casa Inter sul fronte mercato: secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, domani i dirigenti nerazzurri parleranno con Joao Miranda che vuole andare via già a gennaio (piace anche alla Roma). Perché parta è però necessario un sostituto all’altezza: Eliaquim Mangala intriga perché è un parametro zero, poi piace Mehdi Benatia ma l'affare è complicatissimo per ovvi motivi.