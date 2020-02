vedi letture

Inter, se partirà Lautaro tutto su Aubameyang: l'Arsenal vuole 70 milioni

L'Inter pensa al futuro e il nome per l'attacco è quello di Pierre-Emerick Aubameyang. Il gabonese lascerà con molta probabilità l'Arsenal a giugno e nel caso in cui i nerazzurri siano costretti a lasciare andare Lautaro Martinez, visto che il Toro ha ancora la clausola da 111 milioni valida dal 1 al 15 luglio, sarebbe l'ex Borussia Dortmund il primo nome per la sua sostituzione. I Gunners lo valutano circa 70 milioni di euro, dopo averlo acquisatato a 64 nel gennaio 2018. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.