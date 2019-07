© foto di J.M.Colomo

L'Inter continua a lavorare sodo per regalare Romelu Lukaku a Conte, ma intanto il club si guarda attorno per non farsi trovare impreparato nel caso in cui l'assalto al belga fallisse. Stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, i piani B sono Duvan Zapata e Rodrigo del Valencia. Questo a prescindere da Dzeko - si legge - che arriverà perché la volontà ferma delle parti è questa.